Сыну высокопоставленного полицейского отменили оправдательный приговор

В Актау суд отменил оправдательный приговор сыну заместителя начальника полиции ЗКО, пойманному с поличным при сбыте наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных.

Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый взят под стражу в зале суда, сообщили в областной прокуратуре.

15 мая 2024 года присяжные в Актау оправдали сына полковника полиции, обвиняемого в сбыте наркотиков. В прокуратуре сообщили, что в деле была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого.