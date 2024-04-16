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Суд отказал в удовлетворении иска "Майкаинзолото"

Сегодня, 22:30
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baigenews.kz Сегодня, 22:30
Сегодня, 22:30
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Фото: baigenews.kz

Компания "Майкаинзолото" подала иск к Комитету труда и Комитету промышленной безопасности МЧС. Однако суд оказал в его удовлетворении, передаёт BaigeNews.kz.

4 января на территории Майкаинского подземного рудника в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС". Два человека погибли, двое считаются без вести пропавшими.

Приказом председателя Комитета труда и социальной защиты МТСЗ РК создана комиссия для расследования причин несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью. По итогам расследования составлен акт, установлено 100% вины работодателя.

АО "Майкаинзолото" акт оспорен ввиду отрицания вины в произошедшем несчастном случае.

При рассмотрении дела суд установил, что причинами группового несчастного случая явились: 

  1. Неудовлетворительная организация производства работ истцом, выразившаяся в ненадлежащем осуществлении производственного контроля за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото";
  2. Ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков в нарушение Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы;
  3. У истца отсутствовали (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц (блок) при отработке рудного тела.

Данные и другие обстоятельства подтверждены исследованными в суде материалами расследования, в том числе заключениями экспертных организаций и подкомиссий.

Несчастный случай произошёл в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС".

"Исходя из причин несчастного случая, вызванного действиями (бездействием) ответственных лиц АО "Майкаинзолото", признана 100% вина истца.  В этой связи судом в удовлетворении иска к Комитету труда и Комитету промышленной безопасности МЧС отказано. Иск к Комитету промышленной безопасности МЧС заявлен как к ненадлежащему лицу", - сообщили в суде Астаны. 

Решение не вступило в законную силу.

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