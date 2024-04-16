Суд над Бишимбаевым: трансляцию прервали в самом начале

В Астане проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева. Заседание суда началось с обсуждения правовых вопросов по ходатайству одной из сторон, из-за чего отключили трансляцию и вывели из зала суда присяжных заседателей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Уважаемый судья, у меня ходатайство, хотел обсудить в отсутствии присяжных", - обратился один из адвокатов. "Попросите присяжных заседателей пройти в отдельное помещение до разрешения ходатайства. Учитывая, что вопросы права не входят в компетенцию служебных заседателей, рассматриваются в их отстутствие, на период рассмотрения ходатайств прошу остановить трансляцию и освещение в СМИ для обсуждения указанных вопросов с участием сторон", - сказала судья Айжан Кульбаева.

Сегодня на заседании отсутствуют адвокаты Ишмамбетов, Бекетаев и Балашов, а также сменён секретарь заседания.

Процесс проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны с участием присяжных заседателей и транслируется в прямом эфире на YouTube-канале ВС.