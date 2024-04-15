Суд над Бишимбаевым: куда делся нашатырь?

На суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой до сих пор не могут выяснить, кто пользовался нашатырным спиртом, как его использовали и куда он делся, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Дело в том, что он (прим. - Байжанов) в этот зал зашёл с нашатырём, он же и унёс эту банку с нашатырём. Я вообще не знал, как им пользоваться", - сказал в ходе заседания 15 апреля Бишимбаев.

Прокурор Айжан Аймаганова обратила внимание на тот факт, что Бишимбаев вводит суд и присяжных заседателей в заблуждение.

"В своём свободном рассказе 3 апреля вы говорили про нашатырь вот так. Дословно мы стенографируем ваши показания и не только ваши. Вы говорите, что вам занёс Байжанов нашатырь. Вы говорите, я спросил, как им пользоваться. Он говорит, врач объяснил, на марлю накапайте и к носу поднесите. Дадите понюхать. Я говорю: хорошо. Я зашёл в зал, накапал на марлю. Дал ей понюхать. Она не отреагировала. То есть это вы непосредственно пользовались нашатырём. Я понюхал сам: у него был такой резкий, острый запах. Почему она не реагирует?". То есть, уважаемый суд, я хочу обратить ваше внимание и внимание присяжных заседателей, что здесь Бишимбаев вводит в заблуждение", - сказала Аймаганова.

Адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов отметил, что Бишимбаев не выходил из здания ресторана с семи утра, и он не мог никуда деть этот нашатырь.

"Единственный, кто свободно покидал ресторан и обратно входил в него, это был Байжанов", - сказал Газымжанов.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова отметила, что достоверно известно со слов Бишимбаева, что он встречался с некими женщинами из вип №4, переодевался, ходил туда. Таким образом, куда делся нашатырь, знает только сам Бишимбаев, сказала Уразбахова.

Адвокат Байжанова также обратил внимание, что ранее Бишимбаев в своём пояснении об этом не сообщал, а после того, как Байжанов начал говорить правду, он поменял свои показания.

Сторона подсудимого отметила, что всё, что зачитала прокурор, Бишимбаев действительно говорил, но в части нашатырного спирта он дополняет и ничего нового не говорит.