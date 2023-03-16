Суд Астаны наказал женщину за избиение дочери

Фото: BaigeNews.kz

В Астане женщину оштрафовали за избиение несовершеннолетней дочери, передаёт BaigeNews.kz.

Административное дело в отношении К. по статье 127 часть 1 КоАП РК рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны.

"В суде установлено, что К., являясь законным представителем двух несовершеннолетних детей, не исполняет родительские обязанности по их воспитанию, образованию, защите прав, интересов, выразившееся в избиении одного из них. В сентябре 2022 года К., будучи в конфликте с гражданским мужем, избила свою дочь, тем самым нанесла лёгкий вред здоровью. К. в суде факт правонарушения признала. Её виновность подтверждена объяснительными соседей, подтверждающих факт правонарушения, представлением сотрудника полиции, заключением судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в суде.

Установлено, что уважительных причин по неисполнению родителем обязанностей по воспитанию, образованию, содержанию ребёнка не имеется.

Суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств.

На родителя наложен административный штраф в размере 21 441 тенге. Постановление суда вступило в законную силу.