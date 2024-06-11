Суд Актобе оштрафовал кыргызстанца за хранение религиозной литературы в авто

Гражданин Кыргызстана выплатит штраф в размере 100 МРП за хранение религиозной литературы в машине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.

В Мартукском районном суде Актюбинской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Кыргызской Республики, который при прохождения пограничного контроля хранил и перевозил в своем автомобиле религиозную книгу, признанной решением суда экстремистской и запрещенной ввозу на территорию Республики Казахстан, тем самым совершил административное правонарушение по ч. 4 ст. 453 КоАП.

“По словам правонарушителя, указанную книгу он купил в г.Бишкек, то что она признана экстремистской в Республике Казахстан не знал, вину признал полностью. Санкция ч. 4 ст. 453 КоАП является безальтернативной и предусматривает административное взыскание в виде штрафа –100 МРП, то есть 369 тыс. тенге, с конфискацией продукции”, - говорится в сообщении.

Суд признал правонарушителя виновным и наложил ему штраф на сумму 369 тыс. тенге с конфискацией изъятого материала.