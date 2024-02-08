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Руководство квазигосударственной компании подозревают в хищении 209,9 млн тенге в Жамбылской области

Сегодня, 10:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Фото: baigenews.kz

Хищение бюджетных средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса, выявили в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Экс-председатель правления квазигосударственного ТОО "Опытное хозяйство "Меркенский" и его заместитель путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений получили субсидии на сумму 209,9 миллиона тенге за фактически нереализованные саженцы яблони", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что по данному факту прокуратурой Меркенского района зарегистрировано уголовное дело по статье 190 части 4 пункта 2 (мошенничество) Уголовного кодекса. Дело расследует прокуратурой области.

"Судом в отношении одного подозреваемого дана санкция на содержание под стражей, в отношении второго применена мера пресечения домашний арест", - отметили в прокуратуре.

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