Руководство квазигосударственной компании подозревают в хищении 209,9 млн тенге в Жамбылской области

Хищение бюджетных средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса, выявили в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Экс-председатель правления квазигосударственного ТОО "Опытное хозяйство "Меркенский" и его заместитель путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений получили субсидии на сумму 209,9 миллиона тенге за фактически нереализованные саженцы яблони", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что по данному факту прокуратурой Меркенского района зарегистрировано уголовное дело по статье 190 части 4 пункта 2 (мошенничество) Уголовного кодекса. Дело расследует прокуратурой области.