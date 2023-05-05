Субсидии на 133,8 млрд тенге выплатили фермерам по программе "Кен-дала"

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133,8 миллиарда тенге выплачено фермерам в рамках программы "Кен-дала", направленной на финансирование весенне-полевых работ. Ещё 6,2 миллиарда тенге на стадии выдачи. Общий бюджет программы составил 140 миллиардов тенге. Если раньше выплаты производились не раньше марта, то впервые в этом году они производились в январе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

Как сообщили в ведомстве, учитывая высокий спрос со стороны аграриев, правительство продолжило программу форвардного закупа. На закуп сельхозпродукции и выдачу товарных кредитов в этом году Продкорпорацией будет направлено не менее 70 миллиардов тенге. Данные направления являются действенными инструментами поддержки сельхозтоваропроизводителей в период посевной кампании.

По программе форвардного закупа Продкорпорацией выделено 21,2 миллиарда тенге и уже профинансированы заявки на общую сумму 20,3 миллиарда тенге. Средства зачислены на счета фермерских хозяйств, которые предоставили соответствующие гарантии возврата от СПК. Таким образом, на данный момент законтрактовано 280,1 тысячи тонн сельхозпродукции. Большая часть приходится на пшеницу, ячмень и подсолнечник.

В этом году кроме пшеницы, ячменя, овса, гречихи, подсолнечника, льна масличного, рапса и сои, Продкорпорация впервые произвела форвардный закуп рисовой крупы в объёме шесть тысяч тонн у сельхозпроизводителей Кызылординской области на сумму 1,2 миллиарда тенге.

Наряду с форвардным закупом, достаточно востребованным инструментом поддержки сельхозтоваропроизводителей, стал целевой товарный кредит пшеницей и ячменем.

На сегодняшний день от 72 сельхозтоваропроизводителей поступило 83 заявки на предоставление товарного кредита в объеме 566 тысяч тонн, из которых одобрены заявки на более чем 500 тысяч тонн зерна. Остальные рассмотрены и направлены на утверждение в Координационные советы областей.

На основании предоставленных гарантий СПК, выданы товарные кредиты в объёме 293 тысяч тонн. По остальным заключённым договорам ожидается предоставление соответствующих гарантий.

Процент одобрения заявок на выдачу товарного кредита составляет порядка 97 процентов. Отклонение заявок связано с неудовлетворительным финансовым состоянием потенциальных контрагентов.

Механизм предоставления товарного кредита даёт возможность аграриям использовать зерно Продкорпорации для реализации своих производственных планов, не отвлекая собственные денежные средства на эти цели. Сроки исполнения обязательств по договорам до 1 ноября 2023 года.

"По мере поставки зерна в осенний период Продкорпорация обеспечит обновление резервного запаса зерна, сформирует фуражный фонд для животноводов и птицеводов страны, создаст зерновой резерв для мукомольных и других перерабатывающих предприятий. При этом в межсезонье, закупленные объемы будут реализовываться по фиксированной стоимости, что позволит стабилизировать цены на готовую продукцию в течение года", - говорится в сообщении.