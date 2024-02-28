Стёкла чужой машины разбил пьяный мужчина в Астане

В столице продолжается борьба с любыми проявлениями вандализма. Хулиганов, дебоширов и вандалов находят и привлекают к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Стражи порядка нашли и наказали хулигана, который глубокой ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по улице Акан Серы разбил лобовое и боковое стекла припаркованного на улице авто. За нанесенный ущерб его оштрафовали на 20 МРП", - говорится в сообщении.

Также около 6 часов утра 34-летний мужчина в доме №31 по улице Нурмагамбетова стал сильно стучать и пинать дверь чужой квартиры. В итоге он сломал дверную ручку. Хулигана нашли и арестовали на пять суток.

В другом случае местный житель разбил стекло входной двери в магазине по улице Сатпаева. Его приговорили к 15 суткам ареста.

Напомним, в Астане продолжается акция "Стоп, вандал". В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения общественного порядок.