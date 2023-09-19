Стычки протестующих с силовиками начались в Ереване

Стычка между участниками акции протеста и полицейскими началась у здания правительства в центре Еревана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Sputnik Армения".



Протестующие пытаются прорвать полицейский кордон и войти в здание правительства, чтобы встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Активисты скандируют "Никол - предатель".



Протестующие собрались у здания правительства сразу после того, как появилась информация об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. Они перекрыли все проезды к площади Республики в центре Еревана. Собравшиеся требуют от властей Армении предпринять конкретные шаги, в первую очередь, признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера.

По данным армянской стороны, 19 сентября ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам. В Ереване заявили, что "распространённое министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 19 сентября в районе 02:40 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности".

Между тем, азербайджанская сторона сообщает, что в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе под контроль их армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями вооружённых сил Армении, пишет "Sputnik Азербайджан".

"Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две зенитно-ракетные установки, две радиоэлектронные боевые станции "Мортира" и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении", - сообщил на брифинге глава пресс-службы Министерства обороны АР полковник Анар Эйвазов.

В администрации президента Азербайджана заявили, что незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, а незаконный режим должен самораспуститься, в противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца.