Студенты пожаловались на клопов и тараканов в общежитии МУА
Сегодня, 04:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:43Сегодня, 04:43
119Фото: Astana TV
В Медицинском университете Астана создали комиссию. Но живности в комнатах студентов обнаружено не было, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Для проверки всех фактов, озвученных в жалобе, была создана комиссия с участием представителей студентов. В рамках проведенной, комиссионной проверки ни один из фактов не нашёл подтверждения, в том числе не подтвердилась информация о несоблюдении санитарных норм и наличии тараканов, непрозрачной процедуре заселения в общежитие, размещении в комнатах более 4 студентов, - говорится в сообщении высшего учебного заведения.
Также сообщается, что в рамках подготовки к заселению студентов 26 августа была проведена плановая дезинфекция двух блоков общежития. После дезинфекции была осуществлена уборка всех комнат клининговой компанией. Ежедневно проводится проверка на предмет наличия тараканов и клопов в жилых помещениях.
Университет признает, что здание общежития старое, 1974 года постройки. В этой связи, Университетом начат поэтапный ремонт помещений, заложены средства и проводится по мере необходимости обновление мебели и бытовой техники.
Напомним, ранее студенты Медицинского университета Астана пожаловались на состояние комнат в общежитиях. По словам будущих медиков, помимо сокурсников в апартаментах абитуриентов встретили и другие "соседи" - клопы и тараканы.
Самое читаемое
- Без вести пропавшую в Кокшетау девочку обнаружили на съёмной квартире
- "По полгода не платили зарплату": как удалось сохранить трамваи в Павлодаре
- Требует ремонта: почему главные символы Павлодара находятся в плачевном состоянии?
- Токаев и Назарбаев переговорили по телефону с Лукашенко
- Максим Галкин назвал причину отмены своих концертов в Казахстане