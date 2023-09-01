Студенты пожаловались на клопов и тараканов в общежитии МУА

В Медицинском университете Астана создали комиссию. Но живности в комнатах студентов обнаружено не было, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Для проверки всех фактов, озвученных в жалобе, была создана комиссия с участием представителей студентов. В рамках проведенной, комиссионной проверки ни один из фактов не нашёл подтверждения, в том числе не подтвердилась информация о несоблюдении санитарных норм и наличии тараканов, непрозрачной процедуре заселения в общежитие, размещении в комнатах более 4 студентов, - говорится в сообщении высшего учебного заведения.

Также сообщается, что в рамках подготовки к заселению студентов 26 августа была проведена плановая дезинфекция двух блоков общежития. После дезинфекции была осуществлена уборка всех комнат клининговой компанией. Ежедневно проводится проверка на предмет наличия тараканов и клопов в жилых помещениях.

Университет признает, что здание общежития старое, 1974 года постройки. В этой связи, Университетом начат поэтапный ремонт помещений, заложены средства и проводится по мере необходимости обновление мебели и бытовой техники.

Напомним, ранее студенты Медицинского университета Астана пожаловались на состояние комнат в общежитиях. По словам будущих медиков, помимо сокурсников в апартаментах абитуриентов встретили и другие "соседи" - клопы и тараканы.