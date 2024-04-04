Студенты из Кыргызстана высказались о качестве образования в казахстанских вузах

Казахстан и Кыргызстан тесно сотрудничают в сфере образования. Между университетами двух государств существуют программы обмена. Также действуют квоты для кыргызстанцев на обучение в ведущих университетах Казахстана. На 2022-2023 учебный год Казахстан выделил 50 мест для граждан Кыргызстана по программам бакалавриата, магистратуры и резидентуры. В интервью BaigeNews.kz студенты из Кыргызстана рассказали о том, как они обучаются в нашей стране.

"В Казахстане лучшие условия для обучения"

Студент третьего курса НАО "Медицинского университет Астана" Нурлан уулу Марлен живет в Казахстане девять лет. Он родом из города Ош. В Казахстан парень переехал вместе с родителями.

"При выборе учебного заведения ориентировался в первую очередь на качество образования. Думал, что поступлю в Кыргызстан, но тут мне понравилось больше. Решил поступать в медицинский университет", - рассказывает Марлен.

Сейчас Марлен обучается на специальности "Общая медицина". В будущем он планирует стать хирургом.

"В целом мне нравится обучение в университете. Здесь свободный график, сильная учебная программа, есть возможность принимать участие в международных научных конференциях. В Казахстане для обучения лучше условия, чем в Кыргызстане. Для практики есть доступ к разным больницам, поликлиникам с новым оборудованием. В Кыргызстане, например, не везде можно встретить современное оборудование", - говорит Марлен.

Он отмечает, что менталитет казахского и кыргзыского народа очень схож: традиции, праздники, язык. Поэтому он чувствует себя здесь как дома.

В будущем Марлен планирует продолжить обучение в Южной Корее и Европе.

"Пока точно не определился со своими планами. Нужно доучиться и поработать в Казахстане. Далее собираюсь в Корею и Европу. Думаю, что в этих странах я также мог бы взять лучшее из обучения. Для того, чтобы выучиться на хирурга нужно 12 лет. Думаю, что международный опыт, образование положительно способствует моему опыту", - говорит студент.

Марлен отмечает, что в учебном заведении внимательное отношение к студентам.

"Здесь создаются все условия. Мы можем принимать участие в международных конференциях от университета. Для нас это большой опыт. У нас также есть симуляционный центр с современным оборудованием для эффективной учебы. Нас очень хорошо поддерживает декан университета. Помимо учебы для нас проводятся разные спортивные и культурные мероприятия", - рассказал Марлен.

Студентка из Кыргызстана Элиза Кожоева, учится в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева по обмену. Она выбрала специальность "Юриспруденция". Девушка родом из Бишкека.

"В Казахстане я нахожусь более четырех месяцев. В ЕНУ я изучаю международное право. Выбрала ЕНУ, потому что наш университет сотрудничает с казахстанским вузом долгое время", - говорит Элиза.

Она отмечает, что ей нравится обучение в Казахстане. У студентки индивидуальный график, который позволяет ей изучить город, посетить все достопримечательности.

"Мне нравится, что в Астане развитая инфраструктура. Это сразу заметно. Как только я вышла из аэропорта я подумала: "Вау Какой красивый город". В глаза сразу же бросились высокие дома и здания. Образование на высоком уровне. Здесь удобная система обучения, мне составили индивидуальный график. У меня есть время и для учебы, и для того, чтобы изучить Астану", - говорит студентка.

Элиза рассказывает, что, когда она первый раз посетила Астану, удивилась тому, как город быстро развивается. Широкие улицы, современные здания напомнили ей города Европы.

"Помню, когда я поехала к одногруппнице, которая учились в КАЗГЮУ по обмену, проезжала по проспекту Нарикбаева. Тогда обратила внимание, что улицы в Астане напоминают мне города Европы. Я была очень удивлена. Я была также в Москве. И Астана точно такая же как Москва: небоскребы, новая инфраструктура, уровень жизни. Зарплаты в Казахстане высокие, что редко увидишь в странах Центральной Азии. Например, у нас, в Кыргызстане, зарплаты маленькие", - рассказывает студентка.

Элиза планирует вернуться в Кыргызстан и применять все полученные знания в Казахстане для развития своей страны.