Студентов-вымогателей задержали в Актобе
Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
68Фото: polisia.kz
Сотрудники УБОП ДП Актюбинской области задержали студентов, занимавшихся вымогательством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Подозреваемые, угрожая насилием, требовали крупную сумму у студента колледжа.
Фигурантов задержали с поличным.
В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по факту вымогательства, совершенного группой лиц. За данное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС.
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