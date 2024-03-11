Студентов-вымогателей задержали в Актобе

Сотрудники УБОП ДП Актюбинской области задержали студентов, занимавшихся вымогательством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемые, угрожая насилием, требовали крупную сумму у студента колледжа.

Фигурантов задержали с поличным.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по факту вымогательства, совершенного группой лиц. За данное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС.