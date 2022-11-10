Студентов Астаны пытались заставить проголосовать на президентских выборах

В Сети распространилось видео, где в одном из общежитий Астаны заставляют студентов пойти голосовать на выборы, передает BaigeNews.kz. Женщина на видеозаписи строго предупреждает учащихся во что бы то ни стало отпустить свой бюллетень в урну в день президентских выборов.

Видео вызвало возмущение у казахстанцев. Первой ситуацию прокомментировала студенческий омбудсмен Айсулу Ерниязова.

"По поводу ситуации, произошедшей в стенах крупного столичного университета. Переговорила с руководством, которое к слову, тоже было крайне возмущено такой "инициативой" некоторых сотрудников. При этом руководство заверило, что еще раз напомнит всем сотрудникам университета о недопустимости нарушения прав студентов и будет держать этот вопрос на личном контроле. Обращаюсь к руководству всех вузов - не допускать подобных действий и не нарушать конституционные права и свободы студентов", - написала она в Facebook.

Выяснилось, что случай с навязчивой агитацией произошел в Студенческом доме Евразийского национального университета.

"Иногородние студенты-первокурсники, впервые участвующие в выборах и проживающие в общежитии, после получения sms-уведомлений обратились к педагогу-организатору Студенческого дома по вопросам их участия в голосовании и адресов избирательных участков. Педагог общежития ответила на вопросы студентов, также по своей инициативе посоветовала обратить внимание на соблюдение этикета. Стоит отметить, руководство университета придерживается позиции о недопустимости призыва обязательного участия в выборах. С данным сотрудником была проведена разъяснительная беседа", - отметили в ЕНУ.

В вузе отметили, что руководство не навязывает какие-либо убеждения работникам и обучающимся и строго соблюдает все предоставленные законом права граждан Республики Казахстан.