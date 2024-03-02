Студента пытались ограбить в магазине Актобе
Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
143Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
В Актобе полицейские задержали подозреваемых в попытке грабежа молодого человека прямо в магазине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"19 февраля двое неизвестных требовали у 22-летнего студента деньги и вещи, принадлежащие ему. Парню удалось вырваться и забежать в магазин. Злоумышленники ворвались в магазин за ним, избили и пытались забрать потерпевшего с собой. Полицейские установили личность и задержали двух подозреваемых: 18 и 19-летних парней. По факту грабежа проводится досудебное расследование", — сообщили в ДП области.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.
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