Студента пытались ограбить в магазине Актобе

В Актобе полицейские задержали подозреваемых в попытке грабежа молодого человека прямо в магазине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"19 февраля двое неизвестных требовали у 22-летнего студента деньги и вещи, принадлежащие ему. Парню удалось вырваться и забежать в магазин. Злоумышленники ворвались в магазин за ним, избили и пытались забрать потерпевшего с собой. Полицейские установили личность и задержали двух подозреваемых: 18 и 19-летних парней. По факту грабежа проводится досудебное расследование", — сообщили в ДП области.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.