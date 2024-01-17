Студента переселили в общежитие после избиения отчимом в Костанае

В Костанае юноше, которого избил отчим, помогли после обращения в контакт-центр службы 111. Подробности истории рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.

Парень позвонил по номеру 111 — это бесплатная линия доверия по оказанию психологической и юридической помощи женщинам и детям в Казахстане.

Ему 18 лет. Парень рассказал, что его избил отчим, и, кроме того, постоянно оказывает на него психологическое давление. По словам юноши, ему некуда было идти. Отмечается, что его мама поддерживает мужа.

"Проведена работа с колледжем, где обучается заявитель. Парню выделили комнату в общежитии. Участковый инспектор сопроводил парня домой, чтобы он забрал свои вещи. Администрация колледжа взяла ситуацию на особый контроль", — говорится в публикации на странице Динары Закиевой в Instagram.

Что касается фактов рукоприкладства, материалы по ним переданы в суд.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан рассказала, что обращения от детей и женщин приходят каждый день. Совместно с госорганами, акиматами, департаментами полиции, уполномоченными по правам ребёнка в регионах ведётся работа над жалобами, поступающими на телефон доверия/контакт-центр 111.