Студент обманул казахстанцев на 4 млн тенге в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области задержали студента, открывшего в соцсетях несколько фейковых страниц об изготовлении мебели и обманувшего граждан на четыре миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Мактааральский районный отдел полиции с заявлением обратился сначала один местный житель. По словам мужчины, в Instagram неизвестный предложил ему изготовить мебель для дома по низкой цене. Заказчик сделал предоплату, но мебель свою так и не увидел.

Для расследования задействовали киберполицейских.

"В результате проведённых мероприятий установлен 20-летний житель Атырау. Молодой человек оказался студентом, создавшим в соцсетях четыре фейковые страницы. С их помощью он обманывал жителей Туркестанской области. Мактааральские следователи установили, что потерпевших 10 человек, причинённый им ущерб составил четыре миллиона тенге. Парень разместил в Instagram ложную рекламу об изготовлении мебели для дома по низкой цене. Доверчивые граждане, сделавшие заказ мебели по фото на страницах молодого человека, заранее переводили деньги", - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК - “Мошенничество”. Проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям.



