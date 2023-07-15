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скришот с видео tiktok.com/@13kolibr Сегодня, 14:52
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Сегодня, 14:52
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Фото: скришот с видео tiktok.com/@13kolibr

Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро

В cоцсетях стало вирусным видео, где парень ловит карманника за руку в метро Рима с криком "Эу, be careful", передаёт BaigeNews.kz.

Путешественник по имени Дархан, посетивший 31 страну мира, опубликовал это видео в своём TikTok. На кадрах видно, что злоумышленник орудовал в сумочке молодой девушки, но казахстанец спугнул воришку. А неизвестный в чёрной панамке повёл себя странно и начал закрывать лицо.

Telegram-канал Qumash позже сообщил, что главный герой видеоролика — студент из Шымкента,  учащийся в магистратуре в Риме.

"Признаемся, что сперва нас очень позабавили слова, которые он произносил, ловя карманников с поличным. Но потом задумались и поняли, что и сами вряд ли нашли бы что сказать в такой момент. Вот. Бикэрэфул болып жүріңдер Италияда", — сообщил Telegram-канал.

 

 

Видео: tiktok.com/@13kolibr
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Сегодня, 14:52
193
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