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Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро
В cоцсетях стало вирусным видео, где парень ловит карманника за руку в метро Рима с криком "Эу, be careful", передаёт BaigeNews.kz.
Путешественник по имени Дархан, посетивший 31 страну мира, опубликовал это видео в своём TikTok. На кадрах видно, что злоумышленник орудовал в сумочке молодой девушки, но казахстанец спугнул воришку. А неизвестный в чёрной панамке повёл себя странно и начал закрывать лицо.
Telegram-канал Qumash позже сообщил, что главный герой видеоролика — студент из Шымкента, учащийся в магистратуре в Риме.
"Признаемся, что сперва нас очень позабавили слова, которые он произносил, ловя карманников с поличным. Но потом задумались и поняли, что и сами вряд ли нашли бы что сказать в такой момент. Вот. Бикэрэфул болып жүріңдер Италияда", — сообщил Telegram-канал.
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