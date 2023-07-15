Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро

Фото: скришот с видео tiktok.com/@13kolibr

В cоцсетях стало вирусным видео, где парень ловит карманника за руку в метро Рима с криком "Эу, be careful", передаёт BaigeNews.kz.

Путешественник по имени Дархан, посетивший 31 страну мира, опубликовал это видео в своём TikTok. На кадрах видно, что злоумышленник орудовал в сумочке молодой девушки, но казахстанец спугнул воришку. А неизвестный в чёрной панамке повёл себя странно и начал закрывать лицо.

Telegram-канал Qumash позже сообщил, что главный герой видеоролика — студент из Шымкента, учащийся в магистратуре в Риме.