Стройкомпанию оштрафовали на 17 млн тенге за уничтожение деревьев в Караганде
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Суд в Караганде взыскал с ТОО "Р" 17 356 950 тенге. С иском к компании обратился акимат района, передаёт BaigeNews.kz.
Застройщик многоэтажного жилого комплекса в микрорайоне Гульдер 1 вырубил мешавшие ему 150 деревьев.
"Уполномоченным органом выявлен факт незаконной вырубки товариществом зелёных насаждений. Актом обследования определён размер причинённого ущерба, а также то, что компенсационной посадке подлежит 7 200 деревьев", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области.
Требования истца удовлетворены. Суд взыскал с товарищества в доход государства причинённый ущерб в размере 17 356 950 тенге и обязал произвести компенсационную посадку деревьев на территории сквера, расположенного по улице Сары-Арка.
Решение суда в законную силу не вступило.
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