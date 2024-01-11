Стройкомпанию оштрафовали на 17 млн тенге за уничтожение деревьев в Караганде

Суд в Караганде взыскал с ТОО "Р" 17 356 950 тенге. С иском к компании обратился акимат района, передаёт BaigeNews.kz.

Застройщик многоэтажного жилого комплекса в микрорайоне Гульдер 1 вырубил мешавшие ему 150 деревьев.

"Уполномоченным органом выявлен факт незаконной вырубки товариществом зелёных насаждений. Актом обследования определён размер причинённого ущерба, а также то, что компенсационной посадке подлежит 7 200 деревьев", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области.

Требования истца удовлетворены. Суд взыскал с товарищества в доход государства причинённый ущерб в размере 17 356 950 тенге и обязал произвести компенсационную посадку деревьев на территории сквера, расположенного по улице Сары-Арка.

Решение суда в законную силу не вступило.