Строят плотину и набивают мешки песком: казахстанские студенты участвуют в борьбе со стихией

Казахстанские студенты и преподаватели вузов проявляют активную гражданскую позицию и добровольно участвуют в борьбе со стихией. Об этом рассказал вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр отметил, что в регионах, где идут подтопления, сформированы отряды из числа студентов-волонтёров и сотрудников вузов. Помощь предложили более пяти тысяч человек.

Группа волонтёров из 450 студентов и 50 преподавателей Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова и 100 волонтёров из Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова оказывает содействие в перевозке и доставке необходимых бытовых товаров в гуманитарных центрах, приёме гуманитарной помощи из других регионов.

В Атырауском университете имени Х. Досмухамедова создан специальный волонтёрский отряд, куда вошли более 2 880 студентов, а также 200 сотрудников вуза.

"В переменном режиме принимают участие около 300 волонтёров Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева. По заданию оперативного штаба Атырауской области университет строит плотину для защиты от паводковых вод в примыкающем к городу посёлке Алмалы. Для повышения прочности плотины студентами в ускоренном темпе подготовлено более 20 тысяч мешков с песком", - сказал Талгат Ешенкулов.

Каждый день 100 человек из числа сотрудников и студентов Западно-Казахстанского агротехнического университета имени Жангир хана помогают в качестве волонтёров и вовлечены в заготовку мешков с песком.

Ежедневно растёт число желающих оказать помощь пострадавшим.