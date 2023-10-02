Строящуюся многоэтажку снесут в Караганде

Экономической суд вынес решение о сносе шестиэтажного жилого комплекса "Нура" на улице Муканова в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт in_da_krg.



Застройщик — компания Satti lux stroy.

"Оказалось, что строительно-монтажные работы идут без соответствующей лицензии на их проведение, без уведомления ГАСК о начале производства строительства, без утвержденной в установленном порядке проектной документации, без экспертизы проекта, без сопровождения технического и авторского надзоров. Кроме того, согласно чертежам компания должна была строить пятиэтажный дом, а фактически возводила шестиэтажку. При этом лицензии на строительство жилых домов большой этажности у фирмы не было", - указывается в сообщении.

В суде также выяснилось, что земельный участок принадлежит ТОО на основании договора купли–продажи с целевым назначением "Строительство и дальнейшая эксплуатации автомойки с мини-кафе".

"Согласно проекту детальной планировки Юго-Восточного планировочного района Караганды на данном земельном участке не предполагается строительство многоэтажного жилого дома, соответствующие изменения в ПДП не внесены", - сообщили в пресс-службе суда.

Также во время процесса выяснилось, что компания привлекла средства дольщиков, хотя разрешения на это от властей не имела.

В итоге суд признал ЖК "Нура" самовольной постройкой и вынес решение о сносе объекта в 30-дневный срок после вступления решения в силу. Компания должна снести дом самостоятельно.

Решение суда в законную силу ещё не вступило.