Строящуюся многоэтажку снесут в Караганде
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Экономической суд вынес решение о сносе шестиэтажного жилого комплекса "Нура" на улице Муканова в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт in_da_krg.
Застройщик — компания Satti lux stroy.
"Оказалось, что строительно-монтажные работы идут без соответствующей лицензии на их проведение, без уведомления ГАСК о начале производства строительства, без утвержденной в установленном порядке проектной документации, без экспертизы проекта, без сопровождения технического и авторского надзоров. Кроме того, согласно чертежам компания должна была строить пятиэтажный дом, а фактически возводила шестиэтажку. При этом лицензии на строительство жилых домов большой этажности у фирмы не было", - указывается в сообщении.
В суде также выяснилось, что земельный участок принадлежит ТОО на основании договора купли–продажи с целевым назначением "Строительство и дальнейшая эксплуатации автомойки с мини-кафе".
"Согласно проекту детальной планировки Юго-Восточного планировочного района Караганды на данном земельном участке не предполагается строительство многоэтажного жилого дома, соответствующие изменения в ПДП не внесены", - сообщили в пресс-службе суда.
Также во время процесса выяснилось, что компания привлекла средства дольщиков, хотя разрешения на это от властей не имела.
В итоге суд признал ЖК "Нура" самовольной постройкой и вынес решение о сносе объекта в 30-дневный срок после вступления решения в силу. Компания должна снести дом самостоятельно.
Решение суда в законную силу ещё не вступило.
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