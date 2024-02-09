Строительство в предгорьях Алматы нужно приводить в порядок - Досаев

Вопрос урегулирования строительства индивидуальных жилых домов прокомментировал аким Аматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Ерболат Досаев сообщил, что акимат инициировал ряд предложений в борьбе с хаотичной застройкой за счет усиления контроля.

"Мы внесли свои предложения, потому что ИЖС сегодня строится без должного контроля - в уведомительном порядке. Техусловия выдаются автоматически, тоже много вопросов, как на самом деле ведется подключение к сетям. Есть поручение Главы государства о том, чтобы Министерство промышленности и строительства поддержало инициативу акимата Алматы упорядочить процесс застройки", - сказал Досаев.

Градоначальник отметил, что упрощенная схема стройки частного дома стимулирует жителей иметь свой дом, но строительство должно быть законно и безопасно.

Напомним, в Алматы из-за переувлажнения грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубических метров, повреждены два частных жилых дома. Прибывший на место аким Алматы Ерболат Досаев поручил создать специальную группу по расследованию причин и ликвидации последствий произошедшего. Спустя несколько часов поисков были найдены тела четырёх погибших: мужчины 1984 года рождения, женщины 1980 года рождения и двух юнош 2007 года рождения. Старший ребёнок погибшей семьи находится за границей, в акимате пообщали оказать ему помощь. Названы вероятные причины схода оплывины на дома.