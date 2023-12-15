Строительство трёх общежитий для студентов начали в Алматы

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась церемония закладки фундамента под строительство трёх общежитий на 3 180 мест. Новые дома для студентов планируют сдать осенью 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Общая площадь трёх девятиэтажных общежитий составит 49 703 квадратных метра, а территория, отведённая для застройки – 1,24 гектара.

На каждом этаже дома студентов предусмотрены современные читальные залы, зоны отдыха, столовая, кофейня, спортзал, санитарно-бытовые помещения.

В одной полностью оборудованной комнате площадью 70 квадратов будут жить четыре человека. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 132 койко-места.

Согласно II плану развития КазНУ в городке будет построено 12 общежитий и восемь учебных корпусов. В канун Нового года планируют заложить фундамент четырёх корпусов, а в январе начать строительство медицинского центра площадью 35 000 квадратных метров. В нём будут работать поликлиника, факультет медицины и здравоохранения, стоматология.