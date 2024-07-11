Строительство резервной системы водообеспечения проверил Бектенов в Алматы

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Алматы. Основная цель – контроль исполнения поручений Главы государства по модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, поддержке предпринимательства и укреплению индустриального каркаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На территории насосной станции Глава Правительства осмотрел темпы работ по строительству резервной системы водообеспечения верхних районов мегаполиса. Важность проекта обусловлена исторической зависимостью от поверхностных вод.

Для стабильного бесперебойного водоснабжения создана дополнительная подпитка существующих сетей от Талгарского подземного водозабора на 17 тыс. м3/сутки. Проект предусматривает строительство 6 новых скважин на 15 тыс. м3 и полную замену 14 насосов на 6 насосных станциях с увеличением их мощности на 60%. Заместитель акима города Аскар Амрин доложил, что поручение Президента по резервной системе исполнено.

Кроме того, Премьер-Министру доложили в целом о проводимой работе по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей Алматы. В прошлом году построено 117 км водопровода и модернизировано 46 км, что позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению. Для решения проблем водообеспечения жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство и проектирование 4 водозаборов.

На текущий год запланировано строительство 142 км инженерных коммуникаций и ремонт 48 км сетей. Принятые меры позволят к концу года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень износа сетей до 53,8%.

Глава Правительства отметил важность доступа населения к питьевой воде и дал ряд поручений по дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры.