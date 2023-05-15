Строительство АЭС в Казахстане будет мониторить международное сообщество

Международные эксперты будут наблюдать за ходом строительства атомных станций в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила заместитель директор департамента атомной энергетики и промышленности Минэнергетики Гульмира Мурсалова.

"В настоящее время очень много вопросов у населения возникают по экологии. Безопасность эксплуатации АЭС, конечно, прежде всего. Перед строительством АЭС международные агентства по атомной энергии, а также международные регуляторы приезжают с миссией на площадку строительства АЭС, чтобы оценить готовность. Казахстан является членом международного Агентства по атомной энергии и, конечно, запрашивает эти миссии. Строительство АЭС будет вестись под наблюдением международных сообществ", - сообщила она.