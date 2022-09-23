Строительство 64 объектов остановили в Казахстане из-за роста цен на материалы

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Приостановить возведение ряда объектов пришлось в Казахстане из-за удорожания строительства. Вопрос внесения корректировок в проектно-сметную документацию обсудили в рамках "Ашық сағат алаңы" Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт BaigeNews.kz.

В совещании под модераторством председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тимура Карагойшина приняли участие специалисты в сфере экспертизы проектов строительства, предприниматели и представители местных исполнительных органов.



Из-за транспортно-логистического кризиса, возникшего в связи с геополитической обстановкой в мире В Казахстане, как и в других странах, происходит удорожание строительных материалов. На рост цен оказывают влияние и спекулятивные действия поставщиков.

"Министерством предпринимаются конкретные меры по недопущению удорожания строящихся объектов за счёт бюджетных средств. В республике ведётся строительство 5 828 объектов. По результатам постоянного мониторинга министерства приостановлено строительство на 230 объектах, финансируемых за счет государственных инвестиции, в том числе из-за удорожания 64 проекта", – отметил Тимур Карагойшин.