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  • Строительство 64 объектов остановили в Казахстане из-за роста цен на материалы
pixabay.com Вчера, 20:15
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Фото: pixabay.com

Строительство 64 объектов остановили в Казахстане из-за роста цен на материалы

Приостановить возведение ряда объектов пришлось в Казахстане из-за удорожания строительства. Вопрос внесения корректировок в проектно-сметную документацию обсудили в рамках "Ашық сағат алаңы" Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт BaigeNews.kz.

В совещании под модераторством председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тимура Карагойшина приняли участие специалисты в сфере экспертизы проектов строительства, предприниматели и представители местных исполнительных органов. 
 
Из-за транспортно-логистического кризиса, возникшего в связи с геополитической обстановкой в мире В Казахстане, как и в других странах, происходит удорожание строительных материалов. На рост цен оказывают влияние и спекулятивные действия поставщиков.

"Министерством предпринимаются конкретные меры по недопущению удорожания строящихся объектов за счёт бюджетных средств. В республике ведётся строительство 5 828 объектов. По результатам постоянного мониторинга министерства приостановлено строительство на 230 объектах, финансируемых за счет государственных инвестиции, в том числе из-за удорожания 64 проекта", – отметил Тимур Карагойшин.

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#строительство #Казахстан
Журналист
Вчера, 20:15
365
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