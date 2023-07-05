Строительства сквера вместо ЖК добились жители Астаны

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В ходе мониторинга СМИ и соцсетей столичная Антикоррупционная служба установила многочисленные жалобы жителей улиц Нажимиденова - Калдаякова на незаконное возведение жилого 18-этажного дома между школой и многоквартирным жилым комплексом Bravo Family.

Решение о размещении на указанном участке "Административно-жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями, торгово-развлекательным центром и паркингом" принято акиматом города в 2019 году, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение Антикора.

В ведомсте указали, что анализ жалоб и фактическое обследование местности показали, что строительство объекта повлечет нарушение строительных норм и дефицит рекреационных зон, а также нагрузку на коммуникационные сети и дороги в районе

По рекомендации ведомства акиматом города принято решение о корректировке плана детальной планировки и изменении целевого назначения вышеуказанного земельного участка на "Сквер".