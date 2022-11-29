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  • Строители повредили газопровод: в Астане "Коктал-1" остался без газа
pixabay.com Сегодня, 10:00
115
Сегодня, 10:00
115
Фото: pixabay.com

Строители повредили газопровод: в Астане "Коктал-1" остался без газа

В столичном микрорайоне "Коктал-1" 236 абонентов отключили от газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз Аймак".

"28 ноября в 18:40 при проведении земляных работ строительной техникой ТОО "Газовик" был повреждён газопровод среднего давления, диаметром 225 миллиметров по улице Шугыла, 24, обеспечивающий подачу природного газа на ГРПШ-14,15,16. В результате чего полностью приостановлена подача газа в районе "Коктал-1". Без газоснабжения находятся 236 абонентов", - говорится в сообщении. 

Подачу газа обещают возобновить сразу после завершения аварийно-восстановительных работ. До этого момента абонентов, подключенных к газоснабжению, попросили закрыть аварийные краны до приборов учёта газа.

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#газопровод #Астана #авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:00
115
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