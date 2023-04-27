Строить мусороперерабатывающий завод хотят в Семее инвесторы из Германии

Инвесторы из Германии предложили проект строительства мусороперерабатывающего завода в Семее и рекультивации старого полигона ТБО. Иностранцы планируют не только полностью профинансировать работы, но и сделать производство экономически выгодным благодаря новым технологиям, передаёт BaigeNews.kz.

Строительство нового полигона с мусороперерабатывающей линией назрело в Семее давно, поскольку старый выработал свои возможности. Об этом сообщил аким области Абай Нурлан Уранхаев на встрече с представителями АО "Жасыл Даму" и компании "AMK Global".

"Мы разработали концепцию переработки мусора с нулевым выбросом, которая также станет экономически выгодной", - рассказал представитель AMK Global Андреас Карстен.

Речь идёт о заводе мощностью от 500 до двух тысяч тонн ТБО в день.

"Существующему полигону уже более 40 лет. Он наносит ущерб людям, экологии, создает сложности для эксплуатации воздушных судов. У нас есть поручение главы государства и договоренность с министерством экологии о строительстве нового полигона. Уже разрабатывается проект. Поэтому нужно чёткое понимание о сроках", - отметил аким.

Представители инвестора заверили о кратчайших сроках подготовки - до трёх месяцев, а также возможности рекультивации старого полигона. По итогам встречи, стороны подписали меморандум о сотрудничестве.