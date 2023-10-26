"Строим будущее вместе": как в Алматы укрепляют межэтническое согласие

Алматы и Алматинскую область по праву можно назвать одними из самых мультиэтничных регионов Казахстана. Немалую роль в укреплении межэтнического согласия играет Ассамблея народа Казахстана, которая совместно с акиматом Алматы ведет активную работу в данном направлении. Председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана, член Ассамблеи народа Казахстана Рустам Кайрыев рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о проектах, которые реализует молодежь.



- Можно ли утверждать, что в Алматы и Алматинской области реализуется наибольшее количество проектов Ассамблеи народа Казахстана по укреплению межэтнического согласия?



- Да, Алматы и Алматинская область являются одними из самых полиэтничных регионов Казахстана, но активная работа проводится по всем регионам. Сегодня в Казахстане более 40 Домов дружбы, при которых активно реализуются разные проекты по развитию и укреплению общественного согласия, благотворительности и волонтерству, развитию государственного языка, укреплению института семьи. Молодежные современные проекты направлены на обучение основам медиаграмотности, азам медиации, кроме того, реализуется немало других проектов. Активная работа проводится в каждом регионе Казахстана. Со всех уголков нашей страны к нам постоянно поступают предложения по проектам. Вся эта работа активно поддерживается и координируется центральным органом АНК, все регионы поддерживают друг друга, потому что это работа крайне важна для общего развития нашей республики.



- Какие проекты по достижению межэтнического согласия реализует Ассамблея народа Казахстана в Алматы? Сколько человек в них приняло участие? Какие цели были поставлены и выполнены?



- Проектов много, и их реализуют все структуры Ассамблеи народа Казахстана: Совет аксакалов АНК, Совет матерей АНК, Научно-экспертная группа АНК, Ассамблея жастары, Совет медиации АНК и другие. Все наши структурные подразделения реализуют проекты по своему направлению. Также реализуются совместные проекты, приносящие пользу обществу. Один из больших проектов – "Караван милосердия", который ежегодно реализуется на протяжении многих лет, и направлен на то, чтобы помогать нуждающимся и малоимущим семьям. Научно-экспертная группа АНК постоянно проводит исследования и мониторинг, этим же занимаются кафедры АНК в крупных вузах Казахстана. Совет матерей АНК активно занимается укреплениям института семьи, потому что определенный период времени, совсем недавно, было рекордное количество разводов среди молодых семей. Совет медиации АНК обработал большое количество бытовых запросов, по республике более 150 тысяч и в большинстве случаев не довел их до суда, а решил мирно путем переговоров.

Молодежь АНК – это Ассамблея жастары, которая проводит активную работу по профориентации, военно-патриотическому воспитанию, по современным проектам, направленным на развитие государственного языка, экологические акции. Много работы проводит волонтерский штаб Ассамблея жастары, который участвует и в благотворительных акциях, и в поисковых работах. Активную работу проводит депутатский корпус АНК, представленный в Сенате Парламента, в его составе имеется депутат, выдвинутый от Алматы, Нурия Ниязова, которая часто делает полезные запросы. Также хочу отметить ее коллег Генадия Шиповских и Евгения Больгерта. Это доступные и открытые для народа депутаты, которые реализуют усиленную работу по своим направлениям. Ассамблея народа Казахстана не занимается просто развитием культур этнических групп нашей страны, как некоторые считают, Ассамблея выполняет общегосударственные задачи, которые перед ней поставил ее председатель, президент страны Касым-Жомарт Токаев. Все граждане Казахстана должны быть вовлечены в политические, экономические, социальные и культурные процессы нашей страны, независимо от этнической принадлежности. Страну мы должны строить дальше вместе, и каждый гражданин ответственен не только за свою работу, но и за общее благополучие! Настоящий принцип АНК: "Строим будущее вместе"!



- Какова главная цель мероприятий, проводимых в рамках деятельности Ассамблеи народа Казахстана по городу Алматы?



- Такая же, как и у других регионов: объединять все общество, способствовать развитию во всех направлениях. Работы очень много, как для всех государственных структур, так и для общественных институтов. Чем дольше мы сплоченно работаем, тем быстрее получим тот результат, к которому мы стремимся – это Справедливый Казахстан. И его должен чувствовать каждый гражданин, это конституционное право всех казахстанцев.





- Принимает ли участие в реализации проектов Ассамблеи народа Казахстана акимат Алматы? Расскажите подробнее о совместных проектах с акиматом?

- Конечно, члены Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений активно сотрудничают с акиматом Алматы, ведь цель у нас одна - благополучие горожан. Единство всего нашего общества влияет на все процессы работы, без единства мы ничего не построим - ни экономику, ни социальный сектор, ни элементарные удобства для города. Во всем необходимо единство общества. Совместно с акиматом Алматы у нас проходят благотворительные мероприятия, так как акимат подсказывает, куда надо направить помощь. Алматы - культурная столица нашей республики, и мы всегда представлены на всех культурно-массовых мероприятиях города, представляя традиции и культуру этносов Казахстана. Мы проводим встречи по профориентации молодежи, помогаем акимату в трудоустройстве горожан, в общем, у Ассамблеи и акимата города полное взаимодействие. И считаю это правильным, ведь все общественные институты должны быть задействованы в работе с местными органами власти, так как общественники тоже указывают на те секторы, где необходимо внимание и действия акимата.



- Как вы считаете, в чем уникальность и особенность казахстанской модели общественного и межэтнического согласия, общенационального единства?



- В том, что все равны на законодательном уровне! Нет такого понятия, как меньшинство, которое практикуется во многих развитых странах, тут возникает вопрос - это и есть демократия? Все граждане Казахстана равны, имеют одинаковые права и несут одинаковую ответственность, в этом и состоит суть демократии.

- Есть ли у вас знакомые или друзья, кто состоит в межнациональных браках?



- Очень много! Мы дружим семьями, часто встречаемся. Живут замечательно, имеется взаимопонимание, уважение к культуре и традициям народов друг друга. Помимо этого, меня радует тот факт, что создавались семьи и среди наших коллег, которые познакомились в нашей общественной организации. Сегодня у семейной пары двое детей, ожидают третьего, живут душа в душу. Так что мы не только организация, способствующая развитию общественного согласия, единству, современного развития молодежи, но также та площадка, где зарождаются крепкие семьи.



- Есть ли в Ассамблее примеры, когда молодожены разных этнических групп обращаются, чтобы получить консультации по традициям и обычаям народов друг друга?



- Хороший вопрос, приведу несколько примеров. Я помню как-то к нам в Союз уйгурской молодежи Казахстана обращалась девушка-татарка, которая выходила замуж за уйгура. Она интересовалась, что такого она может сделать интересного, согласно традициям уйгуров, чтоб показать родителям жениха свое уважение и произвести приятное впечатление, правильно продемонстрировать свое уважении к культуре народа жениха. Мы, конечно, дали массу советов. Недавно ко мне обратился знакомый казах, который собирался сделать предложение девушке-уйгурке, спрашивал, как пойти свататься, учитывая традиции обоих народов, есть ли схожие моменты. Еще один пример - уйгур, у которого женился приемный сын-турок, невеста была дунганкой, тут мы обращались к дунганскому центру за советами. И таких историй в АНК очень много, это прекрасные примеры взаимоуважения, на которых и строится мультикультурный диалог нашего общества.