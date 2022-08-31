Строгие выговоры объявили главе КМГ и вице-министру энергетики из-за проблем с ГСМ

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Строгие выговоры объявили председателю правления нацкомпании "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Асету Магауову за непринятие своевременных мер по бесперебойному обеспечению дизельным топливом всех регионов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны работает специально созданная по поручению премьер-министра РК комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром. В её состав вошли представители ответственных государственных органов и национальных компаний.

Как отметили в правительстве, комиссия выявила факторы, оказавшие влияние на нехватку важного для страны горючего. Одной из основных причин назвали существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Второй причиной стал вывоз дизтоплива в соседние страны из-за существенной разницы в цене.

К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230–260 тенге за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге.

"Зафиксированы факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объёмов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС. Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний "КазМунайГаз", Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов", — говорится в сообщении правительства.

Для нормализации ситуации и полного обеспечения внутреннего рынка ГСМ правительство приняло ряд оперативных и долгосрочных мер:

увеличен объем производства дизельного топлива до 5,2 миллиона тонн в 2022 году, что на 340 тысяч тонн больше, чем в 2021 году;

увеличены объёмы отгрузки дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов;

Фондом "Самрук-Казына" и АО НК "КазМунайГаз" достигнута договоренность о поставках дополнительных объёмов дизтоплива;

запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ;

с 2023 года планируется поэтапный переход на новую схему работы НПЗ, в рамках которой нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путем прямого закупа НПЗ.

Кроме того, в Минэнерго и крупных сетях АЗС открыты кол-центры, куда казахстанцы могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.

Данный вопрос находится на особом контроле правительства, стабилизация ситуации ожидается уже в начале сентября.

"За непринятие своевременных мер объявлены строгие выговоры председателю правления АО НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Асету Магауову. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ", — отмечается в сообщении.

Данный вопрос находится на особом контроле правительства, стабилизация ситуации ожидается уже в начале сентября.