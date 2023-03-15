Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области

В Туркестанской области задержали парней, открывших огонь возле одного из увеселительных заведений, передает BaigeNews.kz. Видео "весёлой" стрельбы появилось в социальных сетях.

"Молодые люди, стрелявшие в воздух, установлены полицейскими Туркестанской области. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря 2022 года перед одним из городских рестобаров. Как выяснилось, молодые люди, собравшиеся на день рождения, стреляли вверх ради забавы. В качестве вещественного доказательства у них изъяты два сигнальных пистолета", - сообщили в полиции.