main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области
Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области Сегодня, 17:34
105
Сегодня, 17:34
105

Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области

В Туркестанской области задержали парней, открывших огонь возле одного из увеселительных заведений, передает BaigeNews.kz. Видео "весёлой" стрельбы появилось в социальных сетях.

"Молодые люди, стрелявшие в воздух, установлены полицейскими Туркестанской области. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря 2022 года перед одним из городских рестобаров. Как выяснилось, молодые люди, собравшиеся на день рождения, стреляли вверх ради забавы. В качестве вещественного доказательства у них изъяты два сигнальных пистолета", - сообщили в полиции.

Правоохранительные органы установили личности пяти молодых людей. Ими оказались жители города Жетысая. Дело зарегистрировали по части 3 статьи 293 УК РК.

Внимание: видео содержит нецензурную брань.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Стрельба #оружие #Туркестан
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:34
105
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх