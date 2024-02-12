Стрельба в магазине в Алматы: инцидент прокомментировали в полиции
Вчера, 23:02
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Вчера, 23:02Вчера, 23:02
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Мужчина устроил стрельбу в овощном магазине в Алматы. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места происшествия появилось в Сети.
"Уголовное дело, возбуждённое по факту хулиганства, с учётом данных первичных следственных мероприятий на следующий день следственным управлением ДП переквалифицировано на покушение на убийство. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Вещественное доказательство изъято. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в 2023 году.
Ход расследования находится на контроле руководства ДП.
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