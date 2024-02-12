Стрельба в магазине в Алматы: инцидент прокомментировали в полиции

Мужчина устроил стрельбу в овощном магазине в Алматы. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в Сети.

"Уголовное дело, возбуждённое по факту хулиганства, с учётом данных первичных следственных мероприятий на следующий день следственным управлением ДП переквалифицировано на покушение на убийство. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Вещественное доказательство изъято. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в 2023 году.

Ход расследования находится на контроле руководства ДП.