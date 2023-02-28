Страусиное мясо, моторные лодки и необычные ковры - какими проектами удивляют кызылординские бизнесмены

В Кызылординской области активно развивается малый и средний бизнес. В прошлом году в регионе было зарегистрировано около восьми тысяч объектов предпринимательства. Более трёх тысяч получили государственные гранты. Особое внимание уделяется развитию сельского и социального бизнеса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Благодаря комплексному развитию бизнеса, в 2022 году в регионе более 100 тысяч жителей смогли трудоустроиться и улучшить свое социальное положение. В этом году в целях поддержки бизнеса в селе было выделено из местного бюджета три миллиарда тенге. Сейчас в рамках государственной программы проводится обучение желающих начать свое дело.

Житель Аральского района Кызылординской области Жансерик Нысанбаев занимается производством лодок из стеклопластика. Мужчина более 10 лет трудится в сфере предпринимательства. В начале его цех принимал заказы на изготовление мебели; спальные и кухонные гарнитуры, шкафы и прихожие. В рамках программы "Дорожная карта – 2020" Жансерик получил кредит на выгодных условиях и смог расширить свое дело. Теперь его цех производит четыре вида лодок.

"Я долго изучал рынок сбыта, советовался с маркетологами. Жители Аральского района в основном занимаются рыболовством, можно сказать это единственный источник дохода. Однако без качественной лодки никуда. Рискнув, мы начали производство. Я взял на работу ещё нескольких мастеров. Материалы для изготовления лодок заказываем из Европы. Для нас самое главное это качество. Мы стараемся учесть все пожелания клиента", - говорит предприниматель.

Сейчас в цехах кипит работа, мастера готовятся к предстоящему сезону. Если раньше основная работа по сборке лодки делалась вручную, то сейчас благодаря современной технике она выполняется автоматически. По словам мастеров, одну лодку можно изготовить за три дня. Гидротранспорт может удержать вес до одной тонны.

"Наша главная цель – создать отечественный бренд. За рубежом аналогичные лодки продаются очень дорого. Транспортировка суда тоже бьет по карману. До этого времени мы изготовили около 100 лодок. Раньше мастера резали, собирали и красили вручную, это занимало много времени. Сейчас же они освоили работу на современной технике. Уделяется основное внимание надежности, комфорту и безопасности транспорта", - говорит Нысанбаев.

По словам аральского предпринимателя, сейчас заказы поступают и из других регионов Казахстана. Он надеется в будущем на расширение производства.

Ещё один интересный проект от кызылординских предпринимателей - страусиная ферма. Хозяйство находится в ауле Бесарык Сырдарьинского района. Обитателей африканской саванны привезли сюда всего лишь несколько недель назад. Несмотря на это птицы легко адаптировались в новом климате. Жители села часто приходят в ферму и с интересом наблюдают за экзотическими птицами. Ведь раньше увидеть страусов они могли только по телевизору. Сами владельцы крестьянского хозяйства учатся правильно ухаживать за ними и надеются на хорошую прибыль.

"Сейчас в хозяйстве имеется 30 голов страусов, в ближайшее время привезем еще 70. С помощью инкубаторов хотим увеличить их число. Мы намерены работать в направлении по производству мяса. Мясо страуса считается диетическим, по вкусу оно похоже на телятину. Пока птицы находятся на карантине, позже будем содержать их в специальных помещениях", - говорит сотрудник хозяйства Жасулан Турлыбеков.

Действительно, страусы – птицы дорогие и экзотические. По словам фермеров, одна птица весит около 45-50 килограммов. А один килограмм можно купить за 10-12 тысяч тенге. К тому же, одного яйца птицы хватит накормить десять человек. Работник фермы Мейрамбек Молдабеков за короткое время научился ухаживать за страусами.

"Вначале было немного страшно подходить к ним. Они большие и быстро бегают. Потом научился, птицы очень умные. Сейчас каждый день кормлю их, они тоже ко мне привыкли. Есть свой метод кормления страусов. Выполняем советы специалистов", - отмечает фермер.

Кызылординец Жандос Шораев изготавливает тафтинговые ковры. В прошлом году он выиграл безвозмездный грант на сумму 2,5 миллиона тенге для развития своего бизнеса. Сейчас молодой предприниматель обеспечивает работой три человека.

"Раньше люди часто использовали ковер в быту. Однако сейчас его редко увидишь. В качество альтернативы я решил изготавливать тафтинговые ковры. Это технология известна еще с ХVІІ века. Суть метода в том, что нитки не ткут одиночно, а набивают пучками. Для того, чтобы освоить эту технику нужно время и терпение. Сейчас спрос на новомодные ковры большой. Часто поступают заказы из детских садов, салонов красоты и из других развлекательных центров", - утверждает кызылординский предприниматель.

На данный момент цех находится в доме Жандоса. На полученный грант он приобрел станки и необходимую технику. Для работы применяются шелковые нити, их привозят из Алматы. Мужчина надеется в ближайшее время расширить дело и открыть большой цех.