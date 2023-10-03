Страшный пожар на АГЗС в Петропавловске: есть пострадавший

На газозаправочной станции в Петропавловске загорелась цистерна с топливом. Пожарным лишь чудом удалось предотвратить загорание ещё одной такой 10-кубовой ёмкости и не допустить того, чтобы огонь перекинулся на ближайшее СТО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

65-летний водитель автоцистерны получил серьёзные ожоги. Он находится в реанимации одной из городских больниц в тяжёлом состоянии.

После случившегося возбуждено уголовное дело по статье - нарушение требования пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"В 11:20 оперативному дежурному поступило сообщение, что горит автозаправочная станция по улице Жамбыла. Через две минуты на место прибыли оперативные подразделения, на тушение пожара привлекли девять единиц техники и 43 человека личного состава ДЧС Северо-Казахстанской области, а также на место прибыли машины скорой помощи и сотрудники департамента полиции СКО для оцепления места пожара", - сообщил начальник ДЧС СКО Ерик Сарыбаев.

От огня пострадал газовоз и отдельные элементы конструкции АГЗС. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причину и ущерб устанавливают.