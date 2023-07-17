Страшное ДТП в Туркестанской области: погибли 9 человек

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Девять человек погибли и 13 пострадали в ДТП с участием трёх авто в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

"17 июля примерно 9.00 в Байдибекский РОП поступило сообщение о том, что возле села Шаян произошло ДТП. Установлено, что на трассе областного значения Екпинди-Созак столкнулись автомобили Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Grafter. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств. На месте скончались девять человек, в больницу доставлены 13 человек, два человека от медицинской помощи отказались", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда автомашины Nissan на полосу встречного движения.

"В настоящее время на месте ДТП находится руководство ДП Туркестанской области. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - уточнили полицейские.

В настоящее время на месте ДТП находится руководство ДП Туркестанской области. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".