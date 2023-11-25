Странную болезнь у собак отмечают ветеринары в США

Ветеринары сразу из нескольких штатов Америки начали сообщать о странном заболевании среди собак. Что именно вызывает болезнь и как ее правильно лечить, никто не знает. Большинство питомцев переносят ее относительно легко, однако есть и смертельные случаи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на HiNews.

О загадочном заболевании собак, которое вызывает много вопросов у ветеринаров, рассказали авторы научного издания Science Alert. По данным Министерства сельского хозяйства штата Орегон (ODA), жалобы на болезнь поступают с середины августа 2023 года. С этого времени министерство получило от ветеринаров более 200 сообщений о случаях странной болезни. Они фиксировались не только на территории штата Орегон, но и в Колорадо, Иллинойсе, Нью-Гэмпшире и Неваде.

По описанию ветеринаров, своими симптомами заболевание похоже на питомниковый кашель — это собачий эквивалент человеческой простуды. Обычно оно возникает у взрослых собак и щенков, которые живут в приютах, и протекает относительно быстро. Среди симптомов питомникового кашля числятся выделения из носа, вялость, потеря аппетита, лихорадка и кашель. Загадочное заболевание, которое диагностируется у собак нескольких американских штатов, тоже имеет такие симптомы. Но болезнь длится от 6 до 8 недель и иногда приводит к смерти.

Никто не знает, что именно вызывает болезнь. По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA), заболевание может иметь вирусное происхождение. Но нельзя исключать и вероятности того, что возбудителем является неизвестная науке бактерия. На сегодняшний день известно, что респираторные заболевания собак могут быть вызваны как минимум девятью разными бактериями и вирусами. Несмотря на большое количество случаев заболевания, хозяевам собак рекомендуется не беспокоиться, а просто проявлять осторожность.

Респираторные заболевания — это инфекции, которые поражают дыхательную систему и в основном передается воздушно-капельным путем. Упомянутый выше питомниковый кашель это один из примеров респираторной болезни собак.

Большинство здоровых и вакцинированных собак переносят неизвестную болезнь легко. Лучший способ защитить свою собаку от заражения — это избегать мест с большим количеством животных. Это значит, что во время прогулок лучше не ходить в парки с большим количеством других гуляющих собак. Также нельзя допускать того, чтобы питомец ел и пил в общественных местах. Как именно передается болезнь еще никто не знает, поэтому стоит быть осторожными во всем.

По данным CNN, если заболевание вызвано каким-либо патогеном, оно уже явно циркулирует среди собак некоторое время. Вспышка в августе текущего года может быть связана с генетической мутацией, повлекшей за собой увеличение заразности среди собак. Не исключено, что бактерия (если патоген таковой является), выработала иммунитет против антибиотиков — ветеринары заметили, что такого рода лекарства собакам с перечисленными выше симптомами не помогают. Всем хозяевам, которые замечают у своего питомца признаки какой-либо болезни, рекомендуется сразу же обратиться к ветеринару.

Судя по всему, неизвестная болезнь собак не передается людям. Но существуют собачьи заболевания, которыми собаки вполне могут заразить своих хозяев.