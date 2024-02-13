VR очки Apple Vision Pro прошли тест BaigeNews
Вчера, 20:45
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Вчера, 20:45Вчера, 20:45
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Редакция BaigeNews.kz тестирует нашумевшие очки виртуальной реальности от компании Apple. Насколько обоснована цена Apple Vision Pro? И правда ли, что их неудобно носить? Подробности узнаете в нашем материале.
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