  • 21 Июля, 09:47
  • BAIGENEWS

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pixabay Сегодня, 09:30
137
Сегодня, 09:30
137
Фото: pixabay

Stories стали доступны в Telegram

Обновить приложение уже можно в Google Play и App Store.

В Telegram появились Stories, передаёт BaigeNews.kz

Раздел находится над списком чатов и доступен только для личных аккаунтов. 

На данный момент "сторис" будут доступны только подписчикам Telegram Premium.

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Сегодня, 09:30
137
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