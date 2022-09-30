"Столько благодарности я ещё не слышала". Как Петропавловск встречал россиян

Фото: BaigeNews.kz/Алена Фомина

В приграничный Петропавловск продолжают прибывать сотни граждан из России. Северо-Казахстанская область является транзитной для приезжающих. Люди следуют дальше, но есть и те, кто остаётся. Корреспондент BaigeNews.kz побывала в гуще событий.



Молодая супружеская пара - 22-летняя Дарья и 27-летний Егор из Нижнего Новгорода решили пока больше никуда не двигаться.

"Когда мы планировали поездку в Казахстан (хотели именно сюда, наслышаны о его гостеприимстве и миролюбии страны), место пребывания для нас особой роли не играло. Я просматривал информацию в Интернете и решил, что это будет Петропавловск, — рассказывает Егор. – Конечно, беспокоились, что на границе могут не пропустить. Это очень страшно, когда ты едешь в неизвестность и не знаешь, что тебя ждёт. Выйдя из поезда в самом северном городе Казахстана, попытались "поймать" WiFi, чтобы заказать такси до отеля, место, в котором забронировали. Но на вокзале Интернет не работал. Совершенно случайно наш разговор услышал небезразличный прохожий и посоветовал подняться на третий этаж вокзала к волонтерам. Они "раздавали" WiFi и угощали чаем и горячей едой. Молодой человек, представившейся Максимом, предложил позвонить в отель, где забронировали номер. А там выяснилось, что номер уже сдали. Тогда Максим позвал переночевать в его квартире. Он сказал, что та ранее сдавалась, а теперь стоит на продажу полупустая (там есть частично мебель и холодильник). Нам нереально повезло. Обеспечили жильём, а ещё - дали понять, что мы можем обращаться по любым вопросам. В тот вечер, когда мы, наконец, остались одни с женой, обнялись и не могли сдержать слез. Были рады и шокированы одновременно. До сих пор не верится, что вс` сложилась так хорошо. Если сможем найти жилье для съёма на 90 и более дней — обязательно останемся. Люди… С таким радушием, признаюсь, ещё никогда не встречался. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Есть чаты в мессенджерах, помощь оказывали и волонт`ры. Город нам нравится, до последнего будем держаться именно за него. Петропавловск какой-то особенный. Работа у нас с супругой удаленная. Я - финансист, любимая работает в сфере PR. Уведомление о нашем прибытии сделано, сегодня планируем заняться ИИН и картами денежных переводов. Насчёт пребывания свыше 90 дней - мы пока что в процессе решения этой проблемы. Понимаем, что всё непросто, но готовы к трудностям" - рассказали россияне.

К слову, в Петропавловске был открыт еще один ЦОН специально для обслуживания нерезидентов страны. Его временно разместили во Дворце молодежи.

"Это решение принято в связи с увеличением обращений за услугами ЦОН иностранцев. Эти меры помогают ускорить процесс получения ИИН прибывшими россиянами. В ЦОНе созданы комфортные условия ожидания. За последние четыре дня мы приняли около трех тысяч человек из РФ", - сообщила – PR- менеджер филиала НАО "Государственная корпорация" - правительство для граждан по СКО Анара Кусаинова.

Она напомнила, что для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе заграничный паспорт. Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

По официальной информации, 27 сентября в Петропавловск прибыло около пяти тысяч граждан из России, 28 и 29 сентября - еще около пяти тысяч.

Наибольший поток в Северо-Казахстанскую область пришелся на период с 21 по 25 сентября, когда границу пересекли свыше 30 тысяч россиян, из которых порядка 20 тысяч - в возрасте 18-60 лет. Большинство из них уже выехали за пределы региона.

У Анастансии Волковой - руководителя фронт-офиса волонтерства СКО, эти дни выдались напряжёнными. Вместе со своей командой помощников она находилась на вокзале ежедневно с четырёх часов дня до часу ночи, чтобы оказывать прибывающим из РФ информационную поддержку и не только.

"Мы устанавливали на вокзале круглосуточное дежурство. Вся эта работа проводилась в рамках акции "Тепло сердец". Это наша инициатива, которую поддержали другие общественники города, а также ряд петропавловских предпринимателей. Нами были напечатаны памятки с указанием важной информации с номерами телефонов такси, гостиниц, адресами сайтов с объявлениями, рекомендуемыми приложениями для удобства передвижения по городу. А ещё был организован стол с горячим чаем, бурсаками и другой едой. Раздавали также телефонные сим-карты бесплатно. Многие россияне не могли сдерживать своих эмоций, они просто подходили и обнимали нас, говоря о том, что никак не ожидали такого тёплого приема. И что за все эти сложные дни с 21 сентября, это было лучшим событием… Некоторые из–за отсутствия билетов находились на вокзале несколько дней, так как в гостинцах не имелось мест и посуточно квартиры было не снять. Неравнодушные горожане подходили к нам и тоже предлагали свою помощь. Многие приютили у себя российские семьи с маленькими детками", - рассказала волонтёр.

Жительницы Петропавловска - подруги Гульмира и Айгерим - следили за происходящим в социальных сетях. А потом отправилась на вокзал сами.

"Созвонились с волонтёрами, они сказали, что на вокзале есть семья с маленьким ребёнком и им негде разместиться, – рассказывает Гульмира. – Поехали за ними. Но, пока добирались, их уже кто–то приютил. Взяли женщину–инвалида с сыном из Санкт – Петербурга, потом ещё двух парней Красноярска и Омска. Поначалу, конечно, опасались, но все люди, которым помогли, оказались порядочными, образованными и милыми. Если есть возможность сделать что–то хорошее, почему бы не сделать. Столько благодарностей в свой адрес я ещё не слышала, - поделились эмоциями жительницы Петропавловска.

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