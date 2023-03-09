Столичный водолаз необычно поздравил женщин с 8 марта

Фото: кадр МЧС РК

Сотрудник оперативно-спасательного отряда вышел из проруби с цветами и поздравил женщин с 8 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Видеопоздравление опубликовало МЧС в соцсетях. На кадрах мужчина эффектно появляется из воды с букетом цветов.