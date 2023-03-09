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кадр МЧС РК Сегодня, 00:32
116
Сегодня, 00:32
116
Фото: кадр МЧС РК

Столичный водолаз необычно поздравил женщин с 8 марта

Сотрудник оперативно-спасательного отряда вышел из проруби с цветами и поздравил женщин с 8 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Видеопоздравление опубликовало МЧС в соцсетях. На кадрах мужчина эффектно появляется из воды с букетом цветов.

"Милые дамы! От всего коллектива оперативно-спасательного отряда поздравляю Вас с Международным женским днем! Желаем Вам счастья, здоровья, семейного благополучия, чтобы в этом году у Вас все сбылось", - пожелал водолаз.

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#водолазы #8 марта #праздники
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:32
116
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