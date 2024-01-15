Столичный участковый показал как проходит его рабочий день

Галы Есмаганбетова знает, пожалуй, каждый житель Алматинского района от улиц Мусрепова до Куйши Дина. Увидев на улице, здороваются, а в случае чего первым делом звонят ему. И неудивительно, ведь он — участковый инспектор.

Свою работу Галы знает на отлично. 5 лет после окончания Актюбинского юридического колледжа МВД РК служил участковым инспектором в Кокшетау. Затем, в январе 2019 года, перевелся в столицу.

Работа участкового в обычные дни начинается в 8.30-9 утра. А в дни дежурств — в 7. Развод, мониторинг чатов и сообщений на предмет жалоб от жителей, а дальше начинается обход вверенной территории — почти каждый день проходит по одной схеме, если только не случается каких-нибудь происшествий.

Работа участкового предполагает много ходить пешком. Пока обойдет 25-30 квартир, специальное приложение на смартфоне к концу рабочего дня показывает 10-12 тысяч шагов. Бывает и больше. И это несмотря на погодные условия. Холод, гололед или метель не отменяют обязательства нести службу.

Итак, пришли на первый адрес. В доме по улице Мусрепова живёт семейная пара, которая уже не первый год состоит на учёте у капитана полиции Есмаганбетова. Оба — и хозяйка квартиры, и её сожитель также стоят на учёте у врачей. Женщина страдает психическим расстройством, а её гражданский муж — алкогольной зависимостью.

А это Набира апа, старшая по подъезду и самая активная жительница дома. Если в подъезде или во дворе дома происходит неладное, она незамедлительно сообщает участковому.

На улице участковому встретился председатель местного ОСИ. Им частенько приходится работать сообща — обычно жители сначала обращаются с жалобами к председателю дома, и если он помочь не смог, то к делу подключается участковый. А ситуации бывают разные — кто-то из соседей громко слушает музыку после 23.00, кто-то оставляет пакеты с мусором на общих площадках в подъездах. В зимнее время с работниками ЖКХ работать сообща приходится чаще. После обильных осадков во дворах начинается уборка снега, нередко бывает, что припаркованные автомобили мешают работе дворников и снегоуборочной техники. В таких случаях приходится обращаться к участковому, по госномерам он находит владельцев авто, звонит им и просит на время отъехать. Вот так слаженно получается не только охранять покой граждан, но и соблюдать чистоту.

Телефон Галы Есмаганбетова звонит часто. Номер один для всех — и для семьи, и для друзей, и для граждан. Все звонки важны, говорит полицейский.

Двигаемся дальше. Вот так от дома к дому, с одного этажа на другой надо успеть проконтролировать каждого подучетного — ранее судимых и условно досрочно освобожденных, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью, неблагополучные семьи, квартиры, что сдаются посуточно, где проживают иностранные граждане, и даже те квартиры, в которых хранится гражданское оружие.

Закончив с обходом, Галы начинает прием граждан в отделении. Люди приходят к нему с разными проблемами и вопросами.

В дежурной части обязательно надо ознакомиться с ориентировками о розыскиваемых, без вести пропавших людях, правонарушителях и тех, кто уклоняется от уплаты алиментов.

На своей территории участковый Есмаганбетов знает буквально каждый угол. Ни один чердак, подвал и темный закоулок не остаётся без внимания полицейского.

"Работа у нас многозадачная. Помимо непосредственной работы с гражданами, мы также оказываем помощь службам обеспечения общественной безопасности, которые порой тоже нуждаются в нашей помощи. Участвуем в мероприятиях, где предполагается массовое скопление людей — спортивные матчи, выставки, спектакли, посещение зарубежных гостей. А бывает, что кошек и собак спасаем", — рассказывает Галы.

Этот день выдался относительно спокойным, без вызовов и происшествий. И это хорошо — значит никто за это время не пострадал.