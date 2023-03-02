Столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий

Врач-бактериолог и вирусолог Динара Успанова рисует казахские узоры с помощью бактерий, передаёт BaigeNews.kz.

Аспирант в области биологии показала на своей странице в Instagram, как можно использовать микроорганизмы в искусстве.

По словам девушки, каждый орнамент несёт в себе сакральный смысл.