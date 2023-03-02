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Столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий Сегодня, 14:13
232
Сегодня, 14:13
232

Столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий

Врач-бактериолог и вирусолог Динара Успанова рисует казахские узоры с помощью бактерий, передаёт BaigeNews.kz.

Аспирант в области биологии показала на своей странице в Instagram, как можно использовать микроорганизмы в искусстве.

По словам девушки, каждый орнамент несёт в себе сакральный смысл.

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#бактерии #орнамент #Динара Успанова
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:13
232
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