Столичные врачи вернули к полноценной жизни более 100 пациентов после травм и ожогов

Врачи Многопрофильной городской больницы №1 столицы вернули к полноценной жизни после травм и болезней свыше 100 пациентов, нуждавшихся в реконструктивных операциях. Эти сложные и дорогостоящие вмешательства – высокоспециализированную реконструктивную помощь – пациенты получают бесплатно по системе ОСМС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Как сообщили в столичном филиале НАО "Фонд социального медицинского страхования", реконструктивная пластическая хирургия подразумевает не просто пластические операции. Это раздел хирургии, который занимается восстановлением последствий травм, ожогов, врожденных аномалий и приобретенных дефектов.

Цель таких операций – восстановить в первую очередь функциональность, а также эстетический вид частей тела.

"Практически для каждого случая в реконструктивной восстановительной хирургии необходима длительная подготовка и восстановление.

Для многих наших кейсов требуется несколько этапов оперативного вмешательства. Самое главное, что у нас есть возможность проводить эти операции пациентам бесплатно в рамках ОСМС, ведь только одному пациенту может понадобиться около 8-9 дорогостоящих этапов для возвращения к качественному образу жизни", − отметил пластический хирург высшей категории "Многопрофильной городской больницы №1" Астаны Нурлыбек Бекбауов.

Один из таких пациентов Ержан работает электриком, на работе он получил электротравму. По словам хирурга, изначально речь шла об ампутации обеих конечностей, но врачи смогли сохранить верхнюю часть руки и пальцы, все осталось на местах. В три этапа восстановили функцию обеих кистей.

"Благодаря системе ОСМС все медуслуги получил бесплатно. После проделанной операции, руки стали двигаться намного лучше, сжимаются и разжимаются. Кожа стала мягче. Придерживаюсь всех рекомендаций врача по восстановлению", — рассказал пациент.

По словам доктора, многие граждане не знают о возможности бесплатного лечения внутри страны в рамках системы ОСМС, выбирая зарубежные клиники или же вовсе не лечатся. На данный момент, по порталу можно пролечить 24 различные патологии. Это: болезни, нарушающие функцию века, последствия ожогов и обморожений, пороки развития костей черепа, лица и многое другое.

Количество проведенных реконструктивных операций в столице растет с каждым годом. Например, за 2023 год по системе ОСМС только в стенах МГБ№1 были пролечены свыше 100 пациентов, нуждающихся в реконструктивных операциях. В предыдущие года, статистика в среднем составляла 70-80 человек.