Столичные врачи проведут сложные операции в Атырау

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Столичные врачи до конца недели проведут около 20 сложных операции в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Специалисты Медицинского центра Управления делами Президента РК уже успешно прооперировали 5 пациентов. В составе медицинского десанта, прибывшего в регион – нейрохирурги, аллергологи, пульмонологи и онкологи.

В ходе 3-дневного мастер-класса они обучат атырауских коллег современным методам лечения и диагностики, а также проконсультируют местных жителей.