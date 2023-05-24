Лента новостей

pixabay Сегодня, 07:48
290
Сегодня, 07:48
290
Фото: pixabay

Столичные врачи проведут сложные операции в Атырау

Столичные врачи до конца недели проведут около 20 сложных операции в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Специалисты Медицинского центра Управления делами Президента РК уже успешно прооперировали 5 пациентов. В составе медицинского десанта, прибывшего в регион – нейрохирурги, аллергологи, пульмонологи и онкологи.

В ходе 3-дневного мастер-класса они обучат атырауских коллег современным методам лечения и диагностики, а также проконсультируют местных жителей.

"Есть новые методики, будем делиться с местными специалистами. В целом мы посетили уже 4 региона, это 5-й по счету. Было проведено 85 сложных операции", - говорит заместитель директора больницы Медицинского центра УДП РК Мынжылкы Бердыкожаев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:48
290
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх