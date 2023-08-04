Столичные полицейские задержали дроппера, забиравшего деньги у пенсионерок
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Оперативники Астаны в течение суток установили “курьера”, работавшего по указанию интернет-мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Дроппер в основном наведывался к пожилым жительницам столицы. Так, с заявлением в полицию обратилась 85-летняя женщина и сообщила, что отдала неизвестному парню 1 миллион 600 тысяч тенге.
По словам пенсионерки, ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. После чего сказал ей, что внучка совершила ДТП. Чтобы урегулировать ситуацию мошенник потребовал денежные средства.
Деньги пенсионерка передала курьеру, который приехал к ней домой, а спустя некоторое время распознала обман.
В другом случае мошенники обманули 65-летнюю пенсионерку. Женщина отдала дропперу 1 миллион 400 тысяч тенге.
Аналогичным образом была обманута и другая 85-летняя жительница столицы. Она отдала 3 миллиона 700 тысяч тенге.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий нами был установлен и задержан гражданин 2001 года рождения. В ходе следственных мероприятий он пояснил, что при поиске работы нашел объявление в приложении Telegram, куда и устроился работать "курьером", – рассказал старший оперуполномоченный УП района Алматы ДП Астаны Алтынхан Мухиддинов.
В процессе работы подозреваемый забирал денежные средства в качестве курьера у пенсионеров, обманутых интернет-мошенниками. После получения денег, часть оставлял себе, а другую часть передавал через банковские реквизиты за границу.
Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).
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