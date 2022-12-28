Стоимость ремонта автодорог в РК будет высчитывать цифровая система уже в 2023 году

Фото: МИИР РК

В Казахстане систему автоматического расчёта расценок на ремонт автодорог планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Цифровая сметная система позволит автоматизировать процессы расчёта расценок на содержание, текущий и средний ремонт городских дорог и автомобильных магистралей республиканского значения. Её разработкой занимается АО "КаздорНИИ".

Программа Dorsmeta призвана сделать расчёты более точными и ускорить составление финансовых документов, определяющих стоимость выполнения тех или иных работ. Другая важная цель – исключение влияния человеческого фактора и снижение коррупционных рисков при формировании расчётов заказчиками или подрядчиками дорожного ремонта.

"Ранее сметную документацию по среднему ремонту составляли вручную. Это долго и ненадёжно, остаются возможности для ошибок. Цифровая автоматизированная вычислительная система с множеством нормативов позволит избежать непредвиденных проблем. Стоит ввести одну лишнюю цифру и интерфейс программы сразу же укажет на неточность", – говорит инженер-сметчик АО "КаздорНИИ" Жайна Самажанова.

Работы над данной программой ведутся с 2019 года, введение проекта в эксплуатацию планируется в 2023 году, отметили в МИИР.