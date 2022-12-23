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pkzsk.info Сегодня, 01:45
10525
Сегодня, 01:45
10525
Фото: pkzsk.info

Стоимость проезда в общественном транспорте поднимут в Петропавловске

Аким Петропавловска Руслан Анбаев сообщил о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz.

"Известно, что в Костанае уже подняли тарифы до 100 тенге. Мы тоже будем рассматривать этот вопрос на заседании общественного совета и в маслихате", — сказал аким Петропавловска на встрече с населением города.

Он также отметил, что нынешний тариф на проезд в автобусе составляет 80 тенге, в последний раз его поднимали в 2017 году.

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#транспорт #автобус #деньги #Аким
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:45
10525
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