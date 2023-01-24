Стоимость подсолнечного масла подскочила на 17% при росте его производства

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Производство подсолнечного масла увеличилось на 62% за год. Основной рост пришёлся на сегмент нерафинированного масла, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Energyprom.kz.

Цены подскочили за год на 17%

Производство подсолнечного масла за январь–декабрь 2022 года составило 537,1 тыс. тонн — сразу на 62,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Такой существенный рост был обеспечен за счёт увеличения выпуска нерафинированного подсолнечного масла сразу в 2,1 раза за год, до 376,7 тыс. тонн. Тем временем производство рафинированного подсолнечного масла выросло за год лишь на 8,7%, до 160,4 тыс. тонн.

По итогам января–октября 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 81,5%. За этот период объём производства достиг 389,9 тыс. тонн — на 47,1% больше по сравнению с январём–октябрём 2021 года, а импорт составил 88,6 тыс. тонн, рост за год — на 28%.

Заметим: экспорт подсолнечного масла увеличился сразу в 2,5 раза, до 187,5 тыс. тонн (это почти 40% от имеющихся ресурсов). При этом реализация на внутреннем рынке выросла лишь на 12%, до 291,1 тыс. тонн.

По итогам декабря 2022 года подсолнечное масло подорожало на 0,4% за месяц и на 17,1% за год. Для справки: в декабре 2021-го месячный рост цен в секторе составлял 0,1%, годовой — 30,1%.

В региональном разрезе годовое удорожание подсолнечного масла варьируется от 10% в Северо-Казахстанской области до 25,1% в Карагандинской области. Заметный рост цен также был отмечен в Алматы (на 23,4%) и Улытауской области (на 22,1%).

Средняя розничная цена на подсолнечное масло в декабре 2022 года составила 910 тг за литр.

Дороже всего литр подсолнечного масла обходился жителям Конаева и Жезказгана: 1024 и 1003 тг соответственно. Дешевле всего масло стоило в Семее и Усть-Каменогорске: 777 и 783 тг за литр.