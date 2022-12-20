Стоимость парковки в столице в 2023 году не изменится

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Размер и методика расчета тарифа за услуги платных парковок утверждена постановлением акимата Астаны.

В новом году сумма оплаты останется прежней — 100 тенге в час, передаёт BaigeNews.kz.

"В столице стоимость платной парковки не зависит от территориальной зоны. В сравнении со странами СНГ, тариф за платную парковку 100 тенге в рейтинге самых низких тарифов. Это один из самых приемлемых показателей в мире", — сообщает пресс-служба ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Точное местонахождение платных парковок и их количество ограничено постановлением акимата и договором государственно-частного партнерства.

Напомним, первые платные парковки в столице начали работу в январе 2018 года. Внедрение платных участков увеличивает количество свободных мест в течение рабочего дня, снижает среднее время на поиск свободной парковки, повышает оборачиваемость каждого паркоместа.